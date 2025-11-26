Москва диктува, Уиткоф пише – US планът за Украйна от руски документ (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалният пратеник съветвал Кремъл как да се хареса на Тръмп

Планът за мир от 28 точки, с който американският президент Доналд Тръмп предизвика дипломатически сътресения в Европа и Украйна миналата седмица, се оказал почти идентично копие на руски документ. За това твърди руската дисидентска платформа “Инсайдър”, позовавайки се на анонимен източник от Кремъл.

Откритието е

в пълно противоречие

с досега налаганото твърдение на Белия дом, че документът е бил съвместна изработка между специалния пратеник Стив Уиткоф, президентския зет Джаред Къшнър и шефа на руския суверенен фонд Кирил Дмитриев. Тримата се били срещнали тайно през октомври във Флорида, за да го напишат, гласи американската версия за развитието на събитията от последната седмица.

Оказва се, че голяма част от точките в плана за мир на Вашингтон са преписани от по-ранен документ, който бил изработен от Дмитриев още през януари тази година. Сред тях са постановления като: Украйна да не бъде част от НАТО, забрана за присъствието на западни миротворци в Украйна и схемата, чрез която САЩ да печелят от замразените руски активи, държани от ЕС, като същевременно инвестират в Русия.

Мирната рамка Уиткоф - Къшнър - Дмитриев се различава само по това, че в нея отсъства едно любопитно първоначално руско предложение, което включва създаването на своеобразна

“християнска коалиция”

между Москва и Вашингтон срещу Китай.

“Руските елити са раздразнени от нарастващата роля на Китай в гражданската икономика на федерацията”, твърди руският източник пред “Инсайдър”.

В сряда от “Блумбърг” публикуваха изтекла информация, че Уиткоф директно е съветвал руската дипломация как да “продаде” гледната си точка на Доналд Тръмп. Става въпрос за транскрипт, за който се предполага, че е от телефонен разговор, проведен през октомври между него и съветника на руския лидер Владимир Путин - Юрий Ушаков.

“Просто кажете, че поздравявате президента (Тръмп) за това постижение, че уважавате факта, че той е човек на мира. Мисля, че това ще бъде наистина добро действие от ваша страна”, казал Уиткоф на Ушаков.

Съветникът на Путин побърза да

отхвърли изтеклата информация и я определи като фалшива

“Няма да коментирам това повече, защото разговорите ми с Уиткоф са поверителни”, заяви Ушаков.

Тръмп защити действията на пратеника си, но призна, че не е чел транскрипта. Според него Уиткоф се е придържал към “стандартните процедури”.

На свой ред шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът подготвя правно предложение, което може да включва използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна. Тя каза, че Европа трябва да продължи да оказва натиск върху Русия, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир.

