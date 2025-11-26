Почина Пам Хог - шотландската дизайнерка, обличала Кейт Мос, Бионсе и Деби Хари

Семейството на Пам Хог – ексцентричната шотландска модна дизайнерка, известна с това, че е обличала Кейт Мос, Бионсе, Деби Хари и принцеса Юджини – съобщи в сряда, че тя е починала, пише "Дейли мейл". В изявление в Инстаграм близките ѝ казват, че са „дълбоко натъжени" от загубата на „нашата скъпа Памела", която е била в началото на шестдесетте си години.

Те добавят, че последните ѝ часове са били „спокойни и обгрижени от любящи приятели и семейството", и благодарят на екипа на хосписа „Сейнт Джоузеф" в Хакни за грижата. „Творческият дух и работата на Памела докоснаха живота на хора от всички възрасти. Тя оставя след себе си великолепно наследство, което ще вдъхновява и ще ни кара да излизаме отвъд рамките на конвенционалното", пише още в съобщението.

Макар да се предполагаше, че е на малко над 60, дизайнерката винаги е отказвала да разкрие истинската си възраст.

Мълниеносни реакции и почит потекоха от света на модата, музиката и телевизията. Водещата Фърн Котън написа: „Пам. О, Пам. Каква радост беше да те познавам. Ще ми липсваш."

Шърли Менсън от Garbage, близка приятелка на Хог, я нарече „нашата обичана, неповторима докторка; нашата почитана шотландска модна кралица" и възхвали нейния талант, смелост и „експлозивно чувство за хумор".

„Светът загуби истински оригинал. Единствена по рода си. Скъпоценен човек", написа тя.

Родена в Пейсли, близо до Глазгоу, Пам Хог се превръща в една от най-влиятелните и необуздани сили в британската мода. Завършила Глазгоуското училище за изкуства, тя остава до край независима и трудно поставяема в рамки.

Тя пробива през 80-те години с латексови и мрежести силуети и остри форми, които я превръщат в любима дизайнерка за ъндърграунд сцената и за най-големите музикални звезди. Обличала е Деби Хари, Сюзи Сю, Грейс Джоунс и Бьорк; създавала е бодита за Бионсе; а сценичните тоалети на Риана, Кайли Миноуг, Лейди Гага и Шакира често са нейна работа.

Модните среди я смятаха за духовна наследничка на Вивиан Уестууд – пънк по дух, визионер по изпълнение и безкомпромисна във всичко.

Шоуто ѝ по време на London Fashion Week винаги се превръщаше в събитие, изпълнено с театралност и привличащо имена като Кара Делевин, Ник Кейв, Кортни Лав и Сейди Фрост.

Дори кралското семейство оценяваше работата ѝ: принцеса Даяна е носила нейна рокля, а принцеса Юджини се появи на Аскот през 2013 г. с уникално дизайнерско творение на Хог.

Въпреки световната си популярност, тя оставаше антиконформнист – отказваше да комерсиализира марката си и продължаваше да създава много от моделите си на ръка в студиото си в Източен Лондон. Създаваше дрехи за „войни", както самата тя казваше – дръзки, силни и като броня.

Творчеството ѝ надхвърляше модата: излагаше свои произведения в галерия „Саачи", режисира музикални видеа и получи почетна докторска степен от Глазгоуското училище за изкуства за приноса си към британската култура. Миналата година представи едно от най-хвалените си ревюта – драматична, почти оперна колекция в златни и небесни мотиви.