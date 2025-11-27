Чипирането на котки и кучета в ЕС става задължително, забраняват синджирите с шипове

В ЕП са категорични, че домашните любимци са част от семейството, не играчки

Всички котки и кучета в ЕС ще трябва да бъдат чипирани, като на територията на блока освен това ще се забрани кръвосмешението при развъждане с цел засилване на някои физически черти. За това се споразумяха преговарящи от Европарламента и Съвета на ЕС. Новите правила, които имат за цел да създадат единни стандарти за отглеждането на домашни любимци и да борят незаконната търговия, се очаква да влязат в сила след официално одобрение на ЕП и Съвета на ЕС.

Законопроектът предвижда, че на всички котки и кучета в 27-те страни членки ще е необходимо да се постави микрочип, а също така те

ще бъдат вписани в национални регистри

- те ще са свързани между държавите членки. Продавачите, развъдниците и приютите ще имат четири години, за да се подготвят за новите правила, докато за обикновените собственици на домашни любимци мярката ще бъде задължителна след 10 години за кучета и след 15 години за котки след приемането ѝ.

Внесените от трети страни котки и кучета за продажба освен това ще трябва да бъдат чипирани преди влизането им в ЕС и след това регистрирани. Собствениците на домашни любимци, влизащи на територията на съюза, ще бъдат задължени да регистрират вече чипиран домашен любимец в база данни поне пет работни дни преди пристигането, освен ако не влизат от определени държави или вече са регистрирани в базите данни на страните от ЕС. Тези правила целят да избегнат случаи, при които кучета и котки влизат на територията на ЕС уж като нетърговски домашни любимци, но впоследствие биват продавани.

Важна част от закона е забраната за кръвосмешение при развъждането на домашни любимци, която ще направи нелегално чифтосването между животните от едно семейство. Забранено ще бъде и създаването на животни с умишлено засилени белези, които водят до здравословни проблеми. Пример за такъв външен белег са силно сплесканите муцуни при някои породи кучета. За подобни домашни любимци, както и за осакатени кучета и котки ще бъде невъзможно да участват в изложби и състезания.

Забранява се още и връзването на кучета и котки за някакви предмети, освен ако това не се налага при медицинско лечение. Законът ще сложи край и на нашийниците с шипове и задушаващите синджири без предпазител, които някои притежатели на по-големи породи кучета все още ползват под претекст възпитание, но реално са опасни за животното както физически, така и психически.

“Направихме важна стъпка към

въвеждането на истински ред в търговията с кучета и котки в ЕС”,

коментира след преговорите докладчикът на законопроекта Вероника Вреционова. По думите ѝ по-строгите правила ще затруднят укриването на злоупотреби: “Ние се противопоставяме на онези, които гледат на животните като на средство за бърза печалба, и създаваме равни условия за честните животновъди. Нашето послание е ясно - домашният любимец е член на семейството, а не предмет или играчка”.

