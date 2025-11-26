ЕП подкрепи едногодишно отлагане на регламента за предотвратяване на обезлесяването

Европейският парламент прие днес предложение за едногодишно отлагане на прилагането на регламента на ЕС за предотвратяване на обезлесяването – законодателен акт, определян като ключов елемент от усилията на Съюза за ограничаване на глобалното унищожаване на горите. Решението цели да смекчи административната тежест за бизнеса и да позволи по-плавно въвеждане на изискванията за съответствие.

Текстът беше одобрен с 402 гласа „за“, 250 „против“ и 8 „въздържал се“. Отлагането е в съответствие с позицията, договорена миналата седмица от страните членки, и удвоява първоначално предложения от Европейската комисия срок. Така отпада и необходимостта от допълнителен шестмесечен гратисен период.

Регламентът, известен като EUDR, обхваща продукти като соя, кафе, какао, дървен материал, палмово масло, каучук, печатна хартия и стоки от едър рогат добитък. Неговата цел е да ограничи вноса в ЕС на стоки, произведени върху обезлесени територии. Въпреки това регламентът е обект на критики както в рамките на ЕС, така и от външни партньори, заради сложните изисквания за проследимост и значителната административна тежест за операторите.

Допълнително време за адаптация

Съгласно позицията на Европейския парламент големите оператори и търговци трябва да спазват новите изисквания от 30 декември 2026 г., а микро- и малките предприятия ще имат срок до 30 юни 2027 г.

Допълнителното време цели да гарантира плавен преход и да позволи укрепване на ИТ системите, чрез които икономическите оператори подават електронни декларации за дължима грижа.

Опростяване на процедурата за дължима грижа

Европейският парламент предлага отговорността за подаване на декларацията за дължима грижа да бъде поета от предприятията, които първи въвеждат продукта на пазара на ЕС. Това означава, че последващите оператори и търговци, които продават продукта в търговската мрежа, няма да трябва да подават допълнителни декларации.

Депутатите предвиждат и намаляване на административните изисквания за микро- и малките първични оператори, които ще подават еднократна опростена декларация.

Парламентът призовава Европейската комисия да извърши преглед на направените опростявания до 30 април 2026 г., за да се оцени въздействието на регламента и административната тежест за бизнеса.

Следващи стъпки и контекст

С приетата позиция Европейският парламент може да започне преговори със Съвета на ЕС. Окончателният текст трябва да бъде одобрен от двете институции и публикуван в Официалния вестник на ЕС преди края на 2025 г., за да може регламентът да влезе в сила с едногодишно закъснение спрямо първоначалния график.

Регламентът беше приет от ЕП на 19 април 2023 г. и цели да противодейства на изменението на климата и загубата на биоразнообразие, като предотвратява обезлесяването, свързано с потреблението в ЕС. Данните на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) показват, че между 1990 и 2020 г. са загубени около 420 млн. хектара гори – площ, по-голяма от територията на Европейския съюз. Потреблението в ЕС допринася за около 10 процента от глобалното обезлесяване, като палмовото масло и соята са отговорни за повече от две трети от този дял.

Основната цел на EUDR е да гарантира, че продуктите, предлагани на европейския пазар, не допринасят за унищожаването на горите, чрез изисквания за пълна проследимост на веригата на доставки и декларации за дължима грижа от страна на операторите.