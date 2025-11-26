Християните в Анкара ще посрещнат папа Лъв XIV

Дворът на католическата църква "Дева Мария" към Посолството на Ватикана в Анкара сякаш е притихнал ден преди голямото събитие. Утре той ще бъде изпълнен с вярващи и представители на духовенството, които ще очакват пристигането на папа Лъв XIV. Срещата с него ще остане в историята, защото това е първото пътуване на главата на Римокатолическата църква зад граница след последното издигане на бял дим над Ватикана.

"Вълнувам се за утрешния ден и затова, че ще го видя в Анкара. За мен това е много добър повод да получа неговата благословия и да го посрещна тук", заяви в интервю за БТА свещеникът в църквата отец Серафим.

Свещеникът, който служи в Анкара от шест години и половина, също ще види папата на живото за първи път, защото не е ходил в Рим след конклава. Отец Серафим обаче има поглед над неговите качества.

"На първо място изглежда много скромен човек и в същото време го чувстваш много близък. Човек, който знае да слуша и знае как да борави с времето", бяха думите, с които отец Серафим описа папа Лъв XIV.

Вместо да предадат своето послание, вярващите в Анкара предпочитат да чуят посланието, което ще им бъде донесено от Рим.

"Очакваме го с голямо доверие, защото идването му тук, в Турция, е възможност да се опитаме подсилим ролята на Църквата и да засилим вярата, а за него – възможност да види как стоят нещата от първо лице, да види реалността и това посещение да му помогне да има ясна представа за ситуацията с църквата тук, в Турция", каза отец Серафим.

Няма официална статистика колко души от населението в Турция се самоопределят като християни. По различни данни те са около 200 хил. души.

"Не мисля, че е трудно да бъдеш християнин тук. Въпросът е, когато пристигнете на някое място, което не е вашето, да уважавате другите. Когато уважаваме вярата (на другите – бел. ред.), те също ни уважават", смята свещеникът.

В Анкара има църква както за турскоговорящи, така и за чужденци. Именно във втората служи отец Серафим. Преброил е около 250 семейства, които идват на службите в храма. Макар и да е работен ден, утре очаква повечето от тях да дойдат на срещата с папата, защото тя ще бъде "празник за християнската общност".