Румъния подписа договор за покупка на френски противовъздушни ракетни системи

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Румънската армия ще разполага с противовъздушни ракетни системи MANPAD MISTRAL, след като Министерството на отбраната на Румъния и Министерството на въоръжените сили и ветераните на Франция подписаха договор за покупката им. Цената е 625 591 000 евро без ДДС и включва 231 системи MANPAD MISTRAL, 934 ракети MISTRAL, обучение, боеприпаси за тренировки, симулатор и логистична подкрепа, съобщава телевизия Диджи 24. Покупката е част от плана за инвестиции за европейската отбранителна индустрия SAFE ("Мерки за сигурността на Европа“). 

Министерството на отбраната на Румъния посочва, че договорът за преносимите ракетни системи с малък обсег на действие MANPAD MISTRAL е подписан вчера. Покупката се осъществява в рамките на инициативата за съвместно закупуване на системи Мистрал, която се координира от Франция, а в нея участват Румъния, Белгия, Кипър, Естония и Унгария, посочва румънското Министерство на отбраната, цитирано от телевизия Диджи 24 и БТА.

Покупката бе одобрена от румънския парламент през юни 2022 г.

 

 

