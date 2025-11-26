Европарламентът поиска забрана на социалните мрежи сред деца (Обзор, графика)

Европарламентът поиска в сряда създаване на европейско законодателство, което да забрани достъпа на младежи, ненавършили 16 г., до основните социални мрежи. С 483 гласа “за”, 92 “против” и 86 “въздържал се” те приеха резолюция в Страсбург, с която ЕК да действа амбициозно в защита на младежите.

От българските евродепутати против са гласували Ивайло Вълчев от ИТН/ЕКР и Станислав Стоянов от “Възраждане”/ЕСН. Радан Кънев от ДСБ/ЕНП, Никола Минчев и Христо Петров от ППДБ/“Обнови Европа” са се въздържали.

Данни, цитирани от Европейския парламент, показват, че 97% от младите хора ползват интернет всеки ден, а 78% от 13- до 17-годишните проверяват устройствата си поне на всеки час. Един от четирима непълнолетни показва признаци на пристрастяване при използването на смартфон.

Австралия става първата страна в света със забрана на социалните мрежи за лица под 16 години със закон, който влиза в сила през декември (виж горе). Международната тенденция е към комбинирани мерки - възрастови ограничения плюс верификация, или национални препоръки и регулации за платформите, ограничения на телефоните в училище и др.