Тръмп критикува "долнопробния" "Ню Йорк Таймс", статия коментирала възрастта му

Американският президент Доналд Тръмп нападна днес в. "Ню Йорк Таймс", който той определи като "враг на народа", както и журналистка след публикуването на статия, коментираща възрастта му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Този долнопробен и евтин вестник наистина е враг на народа, а Кейти Роджърс е една второкласна журналистка, която е грозна както отвън, така и отвътре", написа 79-годишният Тръмп в "Трут Соушъл".

"Ню Йорк Таймс публикува статия, която ме напада. Тя казва, че вероятно не съм толкова енергичен, въпреки че фактите показват обратното", заяви с възмущение американският президент.

От своя страна вестникът осъди клеветите и личните обиди на Тръмп в социалната мрежа "Екс", като посочи, че неговите журналисти няма да се съобразяват с тези "тактики за сплашване." Той защити Кейти Роджърс, която според Ню Йорк Таймс "показва по образцов начин как една свободна и независима медия помага на американците да разберат правителството си и управляващите си."

Роджърс отбелязва във вчерашната си статия, че броят на публичните изяви на президента републиканец в периода между встъпването му в длъжност на 20 януари и 25 ноември е спаднал с 39% спрямо същия период по време на първия му мандат през 2017-2021 г. "Ню Йорк Таймс" посочва, че работните дни на държавния глава започват по-късно, и че той е пътувал по-малко в САЩ, а повече в чужбина.

Доналд Тръмп, който е най-възрастният президент встъпвал някога в длъжност, набляга на своята жизнеспособност, за да се отличи от предшественика си Джо Байдън, чието здравословно състояние се влоши в края на мандата му, и който, за разлика от Тръмп, отбягваше журналистите.

Президентът републиканец обаче се изправи пред редица въпроси, касаещи здравето му, след след като беше забелязан на публично място с хематом на обратната страна на ръката си и подути глезени. Той също така даде впечатление, че заспа за кратко по време на скорошно събитие в Овалния кабинет.

Според последния си здравен преглед през октомври тази година американският президент се радва на "отлично" здраве.

"Ню Йорк Таймс" стана обект на чести атаки от страна на Тръмп, който упражнява силен натиск върху медиите, които смята за враждебни, като ги обижда или ги заплашва със съд. Наскоро той прояви агресивно поведение към репортерка на "Блумбърг", като я нарече "прасенце", напомня АФП.