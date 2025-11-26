Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори, бе разпитан по корупционния скандал

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, е бил разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал по време на войната в Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, съобщава БТА.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом", съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров.

Медиите обаче не посочиха кога е бил разпитан.

Говорителят на пресслужбата на Умеров не отговори на запитванията за коментар. Властите не са обвили Умеров в извършването на каквито и да е било нарушения. Говорител на НАБУ заяви, че антикорупционното бюро няма да коментира случая.

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция. По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, че неотдавна той се е срещнал със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Маями, щата Флорида, за да обсъдят предложение за мир.

Първоначалното предложение бе счетено от Киев и европейските му съюзници за прекалено благосклонно за Москва. Украинският екип, в който участваше и Умеров, договори нова рамка на предложението в Женева с американски представители.

Преди две седмици НАБУ започна разследване по подозрения за схема за отклоняване на средства, предизвика политическа криза, която се превърна в най-голямата вътрешна заплаха за управлението на президента Володимир Зеленски от началото на руската инвазия през 2022 г. щ

Седем души са с повдигнати обвинения, а петима от тях към момента са в задържани.

Министърът на правосъдието Герман Галушченко бе отстранен временно от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка на фона на разследването за корупция в енергийния сектор. И двама отричат да са извършвали каквото и да е било нарушение.

Смятаният за ръководител на схемата Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, засега не е отговорил на запитванията за коментар. Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г. По данни Ройтерс Миндич е напуснал страната малко преди обявяването публично на разследването на 10 ноември.

Умеров, който бе и министър на отбраната на Украйна до юли, неотдавна заяви, че се е срещал с Миндич, за да обсъди въпроси, свързани с договор за доставка на бронежилетки. "В резултат на това договорът бе прекратен, тъй като продуктът не отговаряше на изискванията, и нито един артикул не беше доставен", написа Умеров в социалните мрежи на 11 ноември. "Всякакви опити да се свърже работата ми в Министерството на отбрана с "влиянието" на определени лица са неоснователни", подчерта той.