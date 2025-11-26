Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Въоръжените сили на Украйна са евакуирали през последната седмица трима души от град Покровск в източната Донецка област, като в населеното място към момента остават около 1250 цивилни, предаде Укринформ, цитиран от БТА.

„През последната седмица трима души бяха евакуирани от Покровск. Броят на хората, оставащи в града, е приблизително същият като през миналата седмица – 1250. Все пак тези данни не са потвърдени. Това са последните числа, предоставени от местните власти, когато все още беше възможно да преброим хората там", заяви представителят на регионалната военна администрация на Донецка област Дмитро Петлин по време на пресконференция.

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили.