Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Покровск Снимка: Twitter/@victoriaslog

Въоръжените сили на Украйна са евакуирали през последната седмица трима души от град Покровск в източната Донецка област, като в населеното място към момента остават около 1250 цивилни, предаде Укринформ, цитиран от БТА.

„През последната седмица трима души бяха евакуирани от Покровск. Броят на хората, оставащи в града, е приблизително същият като през миналата седмица – 1250. Все пак тези данни не са потвърдени. Това са последните числа, предоставени от местните власти, когато все още беше възможно да преброим хората там", заяви представителят на регионалната военна администрация на Донецка област Дмитро Петлин по време на пресконференция.

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили.

Покровск Снимка: Twitter/@victoriaslog

