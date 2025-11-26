ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за прегов...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21794867 www.24chasa.bg

Загиналите при пожара в жилищен комплекс в Хонконг са вече 36, 279 са в неизвестност

3052
Причината за пожара в Хонконг за момента не е известна.Снимка РОЙТЕРС

Ръководителят на Хонконг Джон Лий съобщи, че 36 души са загинали при пожара, който се разрази днес в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонкогския район "Тай По", а 279 души са в неизвестност, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Ли съобщи, че 29 души са били настанени в болница.

Той каза, че малко след полунощ местно време (18:00 ч. българско време) пожарникарите са започнали да овладяват огъня.

"Приоритет е да се изгаси пожарът и да се спасят жителите, които са блокирани вътре. На второ място трябва да се окаже помощ на ранените. Третото е да се окаже подкрепа и да се нормализира обстановката. След това ще започнем щателно разследване", заяви Лий.

Причината за пожара за момента не е известна. Сред загиналите има и един пожарникар.

Противопожарната служба заяви, че в 14:51 часа местно време (6:51 часа по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 часа, е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради с общо около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

Около 900 жители са били евакуирани и се намират във временни центрове за настаняване. На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.

Причината за пожара в Хонконг за момента не е известна.Снимка РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.