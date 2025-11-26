Двама военни са простреляни при стрелба до Белия дом (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама военни от Националната гвардия бяха простреляни близо до Белия дом, съобщава ABC News.

Състоянието им не беше известно веднага, съобщи служител на правоохранителните органи, който говори пред AP при условие за анонимност.

Полиция и екипи на спешна помощ бързо се насочиха към района в центъра на Вашингтон, където Националната гвардия патрулира като част от кампания за борба с престъпността, разпоредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем потвърди стрелбата в "Екс".

„Моля, присъединете се към мен в молитва за двамата гвардейци, които бяха простреляни преди броени минути във Вашингтон", написа тя малко преди 15:00 ч. местно време.

Говорител на кмета на Вашингтон Мюриъл Баузер заяви, че местните лидери следят активно ситуацията.

Тръмп е бил на голф игрището си във Уест Палм Бийч, когато е станал инцидентът.

„Белият дом е информиран и активно следи тази трагична ситуация. Президентът е получил доклад", заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.