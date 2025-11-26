ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама “ергени” играят в спектакъл във Виена

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21795069 www.24chasa.bg

Двама военни са простреляни при стрелба до Белия дом (Видео)

2308
Полиция и екипи на спешна помощ бързо се насочиха към района Кадър: Екс/ APA News Agency

Двама военни от Националната гвардия бяха простреляни близо до Белия дом, съобщава ABC News.

Състоянието им не беше известно веднага, съобщи служител на правоохранителните органи, който говори пред AP при условие за анонимност.

Полиция и екипи на спешна помощ бързо се насочиха към района в центъра на Вашингтон, където Националната гвардия патрулира като част от кампания за борба с престъпността, разпоредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем потвърди стрелбата в "Екс".

„Моля, присъединете се към мен в молитва за двамата гвардейци, които бяха простреляни преди броени минути във Вашингтон", написа тя малко преди 15:00 ч. местно време.

Говорител на кмета на Вашингтон Мюриъл Баузер заяви, че местните лидери следят активно ситуацията.

Тръмп е бил на голф игрището си във Уест Палм Бийч, когато е станал инцидентът.

„Белият дом е информиран и активно следи тази трагична ситуация. Президентът е получил доклад", заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Полиция и екипи на спешна помощ бързо се насочиха към района Кадър: Екс/ APA News Agency

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.