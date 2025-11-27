ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Войниците от Националната гвардия, простреляни до Белия дом, са в критично състояние

1144
снимка: Ройтерс

Двамата военни от американската Национална гвардия, които бяха простреляни в сряда близо до Белия дом, са в критично състояние, заяви на пресконференция ръководителят на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.

"Това, което знаем е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на същата пресконференция.

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния, откъдето произхождат простреляните, заяви в социалната мрежа "Екс", че те са починали от раните си. Малко по-късно обаче каза, че постъпват "противоречащи си информации" за здравословното им състояние.

"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена, заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", съобщи БТА.

снимка: Ройтерс

