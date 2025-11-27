ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за валежи е обявен в Южна България

Молдова протестира пред руския посланик заради нарушаване на въздушното ѝ пространство от дронове

Знамето на Молдова

Молдова извика вчера руския посланик, за да протестира във връзка с най-скорошното нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски дронове, и призова Москва да вземе мерки, за да предотврати по-нататъшни такива случаи, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Проевропейското правителство на Молдова осъжда нахлуването на руските сили в Украйна и обвинява Москва в опити да дестабилизира Молдова, която е разположена между Украйна и Румъния.

Молдова забеляза нарушения на въздушното ѝ пространство от шест руски дрона във вторник.

Молдовското външно министерство каза, че инцидентът е абсолютно неприемлив и че е сериозно нарушение на молдовския суверенитет и директна заплаха за националната и регионалната сигурност.

