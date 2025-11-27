Чешкият президент е готов да назначи Андрей Бабиш за премиер, ако разреши конфликта си на интереси

Чешкият президент Петър Павел заяви в сряда, че е готов да назначи за министър-председател до една седмица милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш, чието движение "Действие на недоволните граждани" спечели тазгодишните парламентарни избори в Чехия. Бабиш обаче трябва да поясни как планира да реши конфликта на интереси, който би възникнал между частните му сделки и новия му политически статут.

Закон, изменен през 2023 г. и остро критикуван от Бабиш и неговите поддръжници, затегна чешкото законодателство в областта на конфликта на интереси, за да попречи на политиците да съчетават богатството си с властта, и забрани прехвърлянето на собственост на доверителни фондове или роднини, както беше възможно допреди това, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

По време на първия си премиерски мандат от 2017 до 2021 година Бабиш предостави своите компании на доверителен фонд, който по-късно бе разпуснат. Той отказа да обясни дали ще повтори този свой подход.

Бабиш притежава около 200 компании в рамките на конгломерата "Агроферт" и има големи инвестиции в сектора на здравеопазването. Той също трябва да отговаря на изискванията на закона за конфликт на интереси, защото в противен случай предприятията, в които има дял, няма да покриват условията за получаване на държавни и европейски субсидии.

Миналия месец президентът Петър Павел поиска от Бабиш да сформира ново правителство, след като неговото движение, известно с абревиатурата си на чешки език АНО, спечели парламентарни избори с 34,5 процента от гласовете.

АНО и две други по-малки политически групи - антиимигрантската партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и дясното движение на "Автомобилистите", постигнаха споразумение за сформирането на коалиционно правителство.

Партиите се съгласиха за състава на 16-членен кабинет, в който АНО ще получи осем министерски поста, както и поста на министър-председател, "Автомобилистите" ще получат четири, а СПД - три.

Във вторник Бабиш се срещна с президента Павел и му представи предложения състав, като каза, че би искал новото правителство да бъде назначено до средата на декември. Държавният глава изрази желание да се срещне с кандидатите от кабинета.

Най-спорната фигура, предложена от коалицията за участие в правителството, е Филип Турек - почетен председател на "Автомобилистите", който бе подложен на остри критики, след като чешки вестник публикува няколко негови публикации в социалните мрежи от миналото, които бяха определени като откровено расистки, хомофобски и сексистки. Турек се извини за някои от тях, но отрече да има нещо общо с останалите, отбелязва АП.

Чешкият президент отхвърли кандидатурата му, като заяви, че той не отговаря на изискванията за министерски пост в правителството.

Ролята на чешкия президент е предимно церемониална, но той ратифицира международни споразумения и назначава кабинета, включително и министър-председателя.

Трите партии, които формират коалицията на Бабиш, са смятани за критици на Европейския съюз и отхвърлят част от политиките на блока, най-вече в областта на околната среда и миграцията.