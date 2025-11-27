САЩ спира да обработва всички молби от афганистански граждани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имиграционните служби на САЩ заявиха, че спират за неопределен срок да обработват всички молби от афганистански граждани, след като двама войници от Националната гвардия бяха тежко ранени във Вашингтон, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп окачестви стрелбата край Белия дом като терористично нападение, като заяви, че нападателят е дошъл в САЩ от Афганистан през 2021 г.

Тръмп призова всички имигранти от Афганистан, които са пристигнали в САЩ по времето на бившия президент Джо Байдън, да бъдат повторно проверени.

Доналд Тръмп каза още, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Двамата военни от американската Национална гвардия, които бяха простреляни в сряда близо до Белия дом, са в критично състояние, заяви на пресконференция ръководителят на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.

"Това, което знаем (. . .) е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на същата пресконференция.

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния, откъдето произхождат простреляните, заяви в социалната мрежа "Екс", че те са починали от раните си. Малко по-късно обаче каза, че постъпват "противоречащи си информации" за здравословното им състояние.