Тръмп: Република Южна Африка няма да получи покана за срещата на Г-20 догодина в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че Република Южна Африка (РЮА) няма да получи покана за участие в срещата на Г-20 догодина в американския щат Флорида.

САЩ бойкотираха тазгодишната среща на Г-20 в Йоханесбург, която се състоя миналата седмица, предава Ройтерс, цитиран от БТА.

На срещата в Йоханесбург въпреки възраженията на САЩ бе приета декларация по въпросите на борбата с климатичните изменения и други световни предизвикателства, което накара Белия дом да заяви, че РЮА е злоупотребила с домакинството си тази година.

"На края на срещата на Г-20 Южна Африка отказа да предаде председателството на Г-20 на високопоставен представител от американското посолство, който участваше в церемонията по закриването" на срещата. "По тази причина Южна Африка няма да получи покана за срещата на Г-20 догодина" в Маями, Флорида, заяви Тръмп.

Тръмп многократно предяви обвинения към властите на РЮА, че допускат преследване на бялото малцинство в страната.