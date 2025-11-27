ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми, кой...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21795717 www.24chasa.bg

Тръмп: Република Южна Африка няма да получи покана за срещата на Г-20 догодина в САЩ

928
Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че Република Южна Африка (РЮА) няма да получи покана за участие в срещата на Г-20 догодина в американския щат Флорида.

САЩ бойкотираха тазгодишната среща на Г-20 в Йоханесбург, която се състоя миналата седмица, предава Ройтерс, цитиран от БТА.

На срещата в Йоханесбург въпреки възраженията на САЩ бе приета декларация по въпросите на борбата с климатичните изменения и други световни предизвикателства, което накара Белия дом да заяви, че РЮА е злоупотребила с домакинството си тази година.

"На края на срещата на Г-20 Южна Африка отказа да предаде председателството на Г-20 на високопоставен представител от американското посолство, който участваше в церемонията по закриването" на срещата. "По тази причина Южна Африка няма да получи покана за срещата на Г-20 догодина" в Маями, Флорида, заяви Тръмп.

Тръмп многократно предяви обвинения към властите на РЮА, че допускат преследване на бялото малцинство в страната.

Доналд Тръмп.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.