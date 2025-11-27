Тайван обсъдил със САЩ закупуването на оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайван вече е провел предварителни разговори със САЩ относно оръжията, които иска да закупи с част от допълнителния бюджет за отбрана в размер на 40 милиарда долара, обяви министърът на отбраната Уелингтън Ку, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Президентът на Тайван Лай Чин-те обяви вчера новия план за разходите, който обхваща периода 2026-2033 г., за да подчертае решимостта на острова да се защити предвид нарастващата заплаха от Китай.

Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, засили военния и политическия натиск през последните пет години, за да отстоява претенциите си, които Тайпе категорично отхвърля.

В изявление пред репортери в Тайпе Ку заяви, че покупките от САЩ естествено съставляват значителна част от плановете за разходите.

"Вече приключихме предварителната координация със Съединените щати по планирането на този проект за военни покупки", каза той.

Тайван официално е получил от Министерството на отбраната на САЩ количествата на артикулите, информация за цените, график на транзакциите и други релевантни подробности, което показва, че САЩ са готови да предоставят оръжията, добави Ку.

Но никакви подробности не могат да бъдат разкрити преди официалното уведомление до Конгреса на САЩ, каза тайванският министър.Пентагонът не отговори веднага на искането за коментар, посочва Ройтерс.

Тъй като Тайван е изправен пред призиви от Вашингтон да харчи повече за собствената си отбрана, което напомня натиска на САЩ върху Европа, Лай заяви през август, че се надява на увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г.