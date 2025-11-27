Словакия и Португалия ще задълбочат сътрудничеството си в отбраната и икономиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашкият президент Петер Пелегрини се срещна вчера в Лисабон с португалския държавен глава Марсело Ребело де Соуза в Лисабон, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Двамата лидери заявиха, че потвърждават продължаването на досегашните отношения между страните си. След срещата си те констатираха, че е възможно още по-голямо задълбочаване на сътрудничеството, особено в сферата на отбраната и икономиката.

Пелегрини изказа благодарността си към Португалия за миналогодишното решение на Лисабон да увеличи броя на войниците си в Словакия, които са разположени там в рамките на многонационална бойна група на НАТО.

Словашкият президент каза още, че между Португалия и Словакия има потенциал за по-голяма търговия, отколкото сега.

Ребело де Соуза заяви, че португалско-словашкото сътрудничество е динамично, но в същото време то може да бъде засилено не само в отбраната, а и в икономиката.

Според Пелегрини Словакия и Португалия имат еднаква позиция по въпроси, като например приемането в ЕС на страните от Западните Балкани, както и европейската перспектива на други страни, включително на Украйна и Молдова.