3600 евро глоба за бивш германски евродепутат, откраднал козметични продукти от мол

Бивш евродепутат от германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи вчера глоба във връзка с обвинение за кражба от магазин и нападение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Районният съд в град Нойс, провинция Северен Рейн-Вестфалия, наложи глоба в размер на 3600 евро на Гунар Бек, който бе член на Европейския парламент от 2019 до 2024 г., за оказването на съпротива срещу силите на реда.

Неотдавна шестдесетгодишният мъж обжалва решение на съда, в което бе постановено да му бъде наложена глоба в размер на 12 000 евро.

Според обвинителния акт през октомври 2022 година Бек е бил заловен да краде козметични продукти в търговски център в град Нойс, намиращ се в близост до Дюселдорф.

Бек, срещу когото в миналото са били повдигнати обвинения за злоупотреба с академична длъжност, след като неправомерно се представил за професор, е използвал пипета, за да прехвърля съдържанието на кремове и лосиони от мостри в по-голям контейнер, след което ги е слагал в чантата си. Охранител го е забелязал на един от мониторите за наблюдение и е съобщил за случилото се на колегите си на изхода. След като е бил задържан, Бек започнал да нанася удари, като е ритнал и наранил един от охранителите, сочи обвинителният акт.

Давайки показания пред съда, охранителите, заявиха, че вече не си спомнят подробности около инцидента. "Не си спомням, беше преди толкова много време", подчерта един от тях.

Бек отрече да е извършвал кражба от магазина. Въпреки това той беше признат за виновен за оказването на съпротива срещу полицейските служители, които са били извикани на мястото на инцидента, за да го задържат.