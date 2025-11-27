КМГ: Китай публикува бяла книга „Контрол над въоръженията, разоръжаване и неразпространение на ядрени оръжия“

На 27 ноември пресслужбата на китайския Държавен съвет публикува бялата книга „Контрол над въоръженията, разоръжаване и неразпространение на ядрени оръжия в Китай", съобщи КМГ.

Книгата се състои от пет части, които представят сложната международна обстановка в областта на сигурността и контрола над въоръженията, политиките на Китай за разоръжаването в новата ера, конструктивното участие в процеса на международното разоръжаване, ръководството на международното управление на безопасността в новите сфери и засилването на международното сътрудничество за неразпространение и мирното използване на науката и технологиите.

В книгата се подчертава, че Китай непрекъснато засилва способността си за неразпространението и активно участва в глобалния процес и мирното използване на технологиите, за да насърчава усъвършенстването на глобалното управление. Китай има желание да работи с всички страни за запазване на мултилателаризма и икономическата глобализация, за да се развива глобалната система за контрол на въоръженията с център ООН.