КМГ: ЕК изрази благодарност към китайските усилия за улесняване на решаването на проблема с Nexperia

На 26 ноември министърът на търговията Уан Уънтао проведе видео-разговор с Марош Шефчович, комисар по търговията и икономическата сигурност на Европейската комисия, за да обменят мнения по икономически и търговски въпроси, сред които е и проблемът с Nexperia Semiconductors, съобщи КМГ.

Уан Уънтао заяви, че източникът и отговорността за настоящия хаос в световната верига за производство и доставка на полупроводници са Нидерландия. Китай се надява, че европейската страна ще играе активна роля и настоятелно ще призове нидерландското правителство да предложи конструктивни решения възможно най-скоро, за да създаде благоприятни условия за компаниите да провеждат вътрешни консултации. Шефчович изрази своята благодарност към китайското Министерство на търговията за огромните усилия за решаването на проблема с Nexperia Semiconductors, като по този начин се избегне появата на криза в глобалната верига за производство и доставка на полупроводници. Двете страни се споразумяха, че ще призоват нидерландската и китайската страна да установят конструктивен диалог възможно най-скоро, за да намерят дългосрочно решение и да възстановят непрекъснатостта и стабилността на глобалното производство на полупроводници и веригата за доставки.