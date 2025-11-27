КМГ: Шигеру Ишиба подчерта важността на отношенията с Китай

Бившият японски министър-председател Шигеру Ишиба подчерта важността на стабилните отношения между Япония и Китай на вчерашната си реч в Токио, като зададе въпроса: „Може ли страната ни да продължи да съществува без отношения с Китай?", съобщи КМГ.

Ишиба отбеляза, че от нормализирането на дипломатическите отношения между двете страни през 1972г. насам, последователните японски правителства са разбирали и зачитали позицията, че Тайван е част от Китай. Въз основа на собствения си опит той посочи, че това е неизменен факт.

Бившият японски премиер подчерта още, че в момента Япония е в значителна икономическа зависимост от китайския внос, включително на хранителни продукти, редки земни минерали и фармацевтични продукти. Шигеру Ишиба отново призова за възстановяване на дипломатическите канали между Япония и Китай.