ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна пикап на строителен предприемач от Галиче, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-о Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21795826 www.24chasa.bg

КМГ: Шигеру Ишиба подчерта важността на отношенията с Китай

КМГ

1412
Снимка: Китайска медийна група

Бившият японски министър-председател Шигеру Ишиба подчерта важността на стабилните отношения между Япония и Китай на вчерашната си реч в Токио, като зададе въпроса: „Може ли страната ни да продължи да съществува без отношения с Китай?", съобщи КМГ.

Ишиба отбеляза, че от нормализирането на дипломатическите отношения между двете страни през 1972г. насам, последователните японски правителства са разбирали и зачитали позицията, че Тайван е част от Китай. Въз основа на собствения си опит той посочи, че това е неизменен факт.

Бившият японски премиер подчерта още, че в момента Япония е в значителна икономическа зависимост от китайския внос, включително на хранителни продукти, редки земни минерали и фармацевтични продукти. Шигеру Ишиба отново призова за възстановяване на дипломатическите канали между Япония и Китай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-о Народно събрание