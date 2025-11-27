ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайската космическа агенция ще насърчи търговския растеж и международното сътрудничество

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайската космическа агенция публикува план за подкрепа на търговските космически компании, с което да ги насърчи да продължат международното сътрудничество през следващите две години, съобщава „Синхуа", предава КМГ.

Документът приканва търговските космически предприятия в страната да „станат глобални" и да помогнат на развиващите се страни да изградят индустрии за сателитни приложения. Китайската космическа агенция обещава да включи търговските космически проекти в програмата за международно сътрудничество на Китай.

Местните власти са призовани да създадат технологично-иновационни центрове, фокусирани върху ракети за многократна употреба и интелигентни сателити, и да изградят отворени платформи за модерно производство,сглобяване и тестване.

Мерките за подкрепа включват изграждане на търговски площадки за изстрелване, унифициране на космическите стандарти и създаване на данни за космически отпадъци, за да се задейства система за предупреждение за евентуален сблъсък с търговски космически кораби.

Планът има за цел да постигне висококачествено развитие на търговските площи до 2027 г. Препоръките за 15-ия петгодишен план на страната (2026-2030 г.) изброяват аерокосмическия сектор сред стратегическите нововъзникващи индустрии.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

