Австралия трябва да ускори намаляването на емисиите, за да постигне целта си за 2035 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралия ще трябва да ускори значително намаляването на емисиите, за да постигне целта си за 2035 г., сочат данни от най-висшия консултативен орган на правителството по въпросите на климата, публикувани днес, предаде Ройтерс.

Емисиите на Австралия са спаднали с 10 милиона тона въглероден диоксид за една година до юни, до 437,5 милиона тона, и са намалели с 28,5% от 2005 г. насам, съобщи Агенцията за климатичните промени (АКП) в своя годишен доклад за напредъка за 2025 г.

* До 2030 г. емисиите на Австралия ще спаднат с 42% спрямо нивата от 2005 г., в съответствие с целта на правителството от 43%.

* До 2035 г. емисиите ще спаднат с 48%, но това е далеч от ангажимента на правителството за намаление с 62-70%, се посочва в доклада.

* АКП заяви, че темпото на намаляване ще трябва да се утрои през десетилетието до 2035 г., за да се постигне 70% намаление.

* Агенцията направи седем препоръки, включително ускоряване на одобрението на проекти за възобновяема енергия, справяне с изтичането на метан при проекти за изкопаеми горива и увеличаване на схемата за инвестиции в капацитет за финансиране на разработки в областта на чистата енергия.

*В изявление пред парламента министърът на климатичните промени и енергетиката Крис Боуен заяви, че Австралия може да настоява за по-строги политики за намаляване на емисиите.

* В четвъртък лявоцентристкото лейбъристко правителство спечели подкрепа за законопроект за опазване на околната среда, който, наред с други мерки, има за цел да ускори развитието на чиста енергия, посочва Ройтерс.