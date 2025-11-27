Китайски учени създадоха изкуствен език за измерване на пикантността

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени създадоха изкуствен език, който може да каже: „Да, това е пикантно!", съобщава „Синхуа", предаде КМГ.

Гел-базираният „Чили-метър" осигурява бързо, точно пикантно отчитане, спестявайки на хората досега до тази храна. Вземайки пример от способността на млякото да успокоява небцето, изследователи от Източнокитайския университет за наука и технологии разработиха нов бионичен език чрез смесване на мляко на прах, акрилна киселина и холин хлорид в мек, гъвкав гел.

Механизмът е вдъхновен от реалния феномен, при който млечните протеини се свързват с капсаицина, като по този начин намаляват усещането за парене, според проучване, публикувано в „ACS сензори".

Екипът „опита" осем различни люти чушки, създавайки пикантна скала от 0 (безопасно) до 70 (изключително люто). След това резултатите бяха сравнени с оценките, направени от обучени хора. Класирането, предоставено от изкуствения език, съвпада с човешките възприятия, демонстрирайки неговата надеждност.

Това изобретение може да създаде мощна платформа за бъдещи приложения, включващи подвижни хуманоидни роботи и преносими устройства за наблюдение на пикантния вкус, смятат изследователите.