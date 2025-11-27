Полша планира да увеличи производството на 155-мм снаряди 30 пъти

Полша планира да увеличи производството на артилерийски снаряди калибър 155 мм 30 пъти през следващите години, заяви вицепремиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш, изказвайки се на форум по въпросите на местното самоуправление в Закопане, предаде ТАСС, цитиран от БТА.

"Възможностите за производство на боеприпаси [с калибър] 155 мм трябва да се увеличат 30 пъти благодарение на закона за заводите [за производство] на боеприпаси", цитира министъра радиостанция RMF24.

Кошиняк-Камиш добави, че правителството е отпуснало 3 млрд. злоти (около 750 млн. долара) за строителството на три такива завода и че въвеждането на тези мощности в експлоатация ще осигури на Полша независимост по отношение на производството на снаряди от този калибър.

Министърът припомни също, че през последните две години компанията MESKO, част от отбранителния концерн PGZ, е увеличила производството на снаряди с малък калибър от 50 на 250 млн. броя годишно.