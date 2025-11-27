ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наводнения и транспортни проблеми на остров Корфу и в Западна Гърция

Остров Корфу СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Проливните дъждове, които от вчера обхванаха много райони в Западна Гърция, предизвикват локални наводнения и проблеми с транспорта на остров Корфу и в областите Етолоакарнания и Теспротия, съобщи телевизия Скай, пише БТА.

Заради вълната от лошо време, наречена от метеоролозите „Адел", днес са затворени всички училища на Корфу, предаде държавната телевизия ЕРТ.

Близо до точката на преливане е реката, която преминава край главния град на острова.

Много сгради са наводнени, като заради наводнена зала е било отложено и заседание на общинския съвет. Съобщава се за свлачища и паднали дървета по пътната мрежа.

Полет от Атина не е успял да се приземи на летището в Корфу заради опасните условия и се е наложило да се върне в гръцката столица.

Гражданската защита изпрати предупреждение до жителите на острова, в което ги призовава да ограничат движенията си извън дома.

Наводнения и свлачища има и в Етолоакарнания, където големи маси наносни материали са навлезли в селището Зевгараки в община Агринио и са предизвикали нахлуване на вода в околните къщи. Сложна е ситуацията и в селището Ривио, в което потоците са достигнали критични нива, а водата продължава да се покачва.

За обширни наводнения се съобщава и в област Теспротия.

