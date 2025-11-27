Готви се нов вот на недоверие срещу румънското правителство

Новата парламентарна група в румънския сенат „МИР – Румъния на първо място", в която влизат народни представители от две суверенистки партии, обяви, че е започнала процедура по внасяне на вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, съобщава агенция Аджерпрес.

Вотът на недоверие е озаглавен „Румъния не е за продан – правителство без партия Съюз за спасение на Румъния".

"Този вот на недоверие е ясен сигнал, че сегашното правителство се е провалило в защитата на фундаменталните интереси на румънците и че управлява погрешно основни сфери като здравеопазване, образование, социална защита, правосъдие и публична администрация. Решението за вота на недоверие идва след анализ на правителствените мерки, които според нас създадоха големи дисбаланси в основни сфери в държавата", се посочва в изявление на парламентарната група, изпратено до Аджерпрес.

Нинел Пея от групата обяви, че заедно с други народни представители от опозицията са се договорили да внесат вот на недоверие след 5 декември. Пея твърди, че необходимите подписи за това са събрани.

В парламента на Румъния има 465 народни представители. За да бъде внесен вот на недоверие трябва да бъдат събрани най-малко 116 подписа.

Парламентарната група в Сената „МИР – Румъния на първо място" има 11 членове, които бяха избрани на парламентарните избори през декември 2024 г. от листите на суверенистките партии „SOS Румъния" и Партия на младите хора (РОТ). Членовете на „МИР – Румъния на първо място" твърдят, че са проевропейски настроени суверенисти.

Най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците (AUR) внесе няколко вота на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, които бяха подкрепени и от другите две националистически и суверенистки партии „SOS Румъния" и Партия на младите хора (РОТ), но без успех.

За да бъде свалено правителството са необходими най-малко 233 гласа, а партиите от суверенисткия и националистически блок разполагат с около 162 гласа.