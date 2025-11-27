ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21796261 www.24chasa.bg

Москва: Руската ПВО свали 118 украински дрона през нощта

1848
Дрон Снимка: Pixabay

През нощта силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили 118 украински дрона над руски региони, съобщиха от министерството на отбраната на Москва, предаде ТАСС, цитиран от БТА.

Осколки от дрон са повредили покрива на необитаема къща в Пензенска област, а взривната вълна е счупила прозорците на намиращата се в близост жилищна сграда, съобщи губернаторът на региона Олег Мелниченко в Телеграм.

Временни ограничения за приемане и излитане на самолети бяха въведени на летищата в Тамбов, Саратов, Самара, Калуга и Сочи, както и в Пензенска област, допълва ТАСС.

В Херсонска област при руски атаки са били убити двама души, други 13 са били ранени, съобщи Укринформ, цитирайки ръководителя на военната администрация на областта Александър Прокудин.

Повредени са били три жилищни сгради, 26 частни къщи, църква, газопровод, автобус и частни автомобили.

Прокудин уточни, че е загинало дете, а и сред ранените има още едно дете.

Дрон Снимка: Pixabay

