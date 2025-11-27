Индия одобри закупуването от Русия на ракети С-400 на стойност над 1 млрд. долара

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването от Русия на голяма партида ракети за зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) С-400, съобщи вестник "Таймс ъв Индия", предаде ТАСС, цитиран от БТА.

"Индия ще закупи ракети за комплекси С-400 с различен обсег, за да попълни запасите от това оръжие, което беше използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за да създаде резерви от тези оръжия", заявили източници на изданието.

Министерството на отбраната на Индия също одобри едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на комплексите С-400, които са на въоръжение в армията на републиката. В рамките на договора Русия ще създаде в Индия център за техническо обслужване и ремонт на тези ЗРК.

Воденият от индийския премиер Нарендра Моди правителствен комитет по сигурността също възнамерява да одобри модернизацията на 84 изтребителя Су-30МКИ, за да бъдат оборудвани с модерна авионика, радари и оръжия с голям обсег. Въоръжението на индийските ВВС се състои от 259 Су-30МКИ руско производство. "Въпреки че модернизацията ще се извършва със собствени сили, Русия ще има определена роля в нея", подчертават източници на "таймс ъв Индия".

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 на стойност 5,43 млрд. долара, припомня ТАСС.