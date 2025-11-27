Тръмп настоя Япония да не ескалира повече спора с Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп поиска от японската министър-председателка Санае Такаичи повече да не ескалира спора с Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Такаичи предизвика най-големия дипломатически диспут с Пекин от години, след като по-рано този месец каза пред парламента, че хипотетична атака на Китай срещу Тайван, която заплашва Япония, може да оправдае военен отговор.

Изказването ѝ разгневи Пекин и го накара да предупреди гражданите си да не пътуват до Япония.

В телефонен разговор с Такаичи във вторник Тръмп е казал, че не иска да става свидетел на по-нататъшна ескалация, съобщиха японски източници пред Ройтерс.

На редовна пресконференция днес главният секретар на правителството Минору Кихара отказа да коментира подробности за „дипломатическия разговор“.

Телефонният разговор с Такаичи се състоя, след като Тръмп разговаря с китайския лидер Си Цзинпин, който каза на американския президент, че връщането на Тайван е основна цел във визията на Пекин за световния ред, съобщи агенция Синхуа.

Демократично управляван Тайван отхвърля претенциите за суверенитет от страна на Пекин.

Междувременно китайското Министерство на отбраната днес заяви, че Япония ще плати „болезнена цена“, ако прекрачи границата по отношение на Тайван.

„Народоосвободителната армия има мощни способности и надеждни средства да победи всеки предприел инвазия враг. Ако японската страна се осмели да прекрачи линията дори с половин стъпка, ще причини проблеми сама на себе си и неизбежно ще плати болезнена цена“, каза на пресконференция говорителят Цзян Бин.