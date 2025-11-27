Полша арестува руски гражданин, заподозрян в хакерски атаки срещу полски компании

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски гражданин, заподозрян в хакерски атака срещу информационните системи на полски компании, е арестуван в Краков, съобщи днес полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.

„Полицията в Краков задържа руски гражданин, заподозрян в сериозни престъпления, свързани с неоторизирана намеса в информационните системи на полски компании", написа Кервински в социалната мрежа „Екс", предаде БТА.

„Той е пробил тяхната сигурност, за да получи достъп до базите данни и е временно задържан", допълни министърът. Кервински не уточни какви данни са съдържали хакнатите бази.

Полша и други европейски страни засилиха наблюдението на враждебните действия от страна на Русия след поредица палежи, саботажи и кибератаки, извършени след пълномащабната инвазия на силите на Москва в Украйна през 2022 г.

Русия многократно отрече да е замесена в подобни действия и обвини Варшава в русофобия.