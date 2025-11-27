ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чипирането на котки и кучета в ЕС става задължител...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-о Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21796870 www.24chasa.bg

Полша арестува руски гражданин, заподозрян в хакерски атаки срещу полски компании

660
Полша арестува руски гражданин, заподозрян в хакерски атаки срещу полски компании. Снимка: Pixabay

Руски гражданин, заподозрян в хакерски атака срещу информационните системи на полски компании, е арестуван в Краков, съобщи днес полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.

„Полицията в Краков задържа руски гражданин, заподозрян в сериозни престъпления, свързани с неоторизирана намеса в информационните системи на полски компании", написа Кервински в социалната мрежа „Екс", предаде БТА.

„Той е пробил тяхната сигурност, за да получи достъп до базите данни и е временно задържан", допълни министърът. Кервински не уточни какви данни са съдържали хакнатите бази.

Полша и други европейски страни засилиха наблюдението на враждебните действия от страна на Русия след поредица палежи, саботажи и кибератаки, извършени след пълномащабната инвазия на силите на Москва в Украйна през 2022 г.

Русия многократно отрече да е замесена в подобни действия и обвини Варшава в русофобия.

Полша арестува руски гражданин, заподозрян в хакерски атаки срещу полски компании. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-о Народно събрание