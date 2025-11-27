Румъния рециклира само 1,3 процента от отпадъците си, което е най-ниското равнище в ЕС, заяви в ефира на телевизия Диджи 24 министърката на околната среда Диана Бузояну, предаде БТА. Тя оцени този резултат като тъжен, особено поради факта, че през 2015 г. степента на рециклиране на отпадъците в Румъния е била 1,7 процента.

„Това се случва на първо място, защото не се спазват истински законовите изисквания", обясни Диана Бузояну намаляването на степента на рециклиране на отпадъци през последните 10 години.

Тя посочи, че едно от първите неща, които е направила, когато е поела министерския пост, е било да поиска проверка на всички общински сметища в Румъния. По думите ѝ заключението от тази проверка е било, че повечето от тях не отговарят на законовите изисквания.

„Това означава, че на сметищата днес пристигат огромно количество отпадъци, които не са сортирани (...) Там се озовават отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, които не би трябвало изобщо да достигат до сметището", посочи министърката и допълни, че в крайна сметка „всички плащаме за това".

Министър Бузояну обясни, че в момента е по-евтино всичко да се хвърля на сметището, вместо да се рециклира.

„(...) Реалността е, че трябва да направим инвестиции на местно равнище, независимо дали ни харесва или не", отбеляза Бузояну и посочи, че често местните власти избират да не правят инвестиции, защото излиза по-скъпо отколкото несортиран боклук да се изхвърля на сметището.

„Ще трябва да проведем дискусия на национално равнище за такса за кръгова икономика, т.е. такса за боклука, който отива на сметището. Защото докато изпращаме милиони тонове боклук с илюзията, че не плащаме, всъщност плащаме всички десетки милиони евро всяка година като глоби на европейско равнище", каза министърката на околната среда.

Бузояну съобщи, че догодина ще започне най-амбициозната кампания за обществено осведомяване за рециклирането, както и че се очаква приемане на закон за строителните отпадъци, за да се сложи край на „полетата от боклуци, които може да бъдат видени, пътувайки с влак извън Букурещ". Министърката уточни, че приемането на този закон е изискване по Националния план за възстановяване и устойчивост.