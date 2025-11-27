Русия затваря генералното консулство на Полша в Иркутск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посланикът на Полша в Москва беше извикан в министерството на външните работи и му бе връчена нота, в която полската страна бе уведомена за решението на Русия да закрие като ответна мярка полското генерално консулство в Иркутск, предаде БТА по информация на ТАСС.

Москва обяви, че решението за затварянето в края на декември на полското консулство е взето в отговор на решение на Варшава да затвори руското консулство в Гданск, информира Ройтерс.

Полша по-рано обяви, че ще закрие руското консулство в Гданск, считано от 23 декември.