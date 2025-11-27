Европа прави немислимото - планира как да отвърне на руските атаки

Дронове и агенти на Русия извършват атаки из страните от НАТО, а Европа вече прави неща, които доскоро изглеждаха немислими: планира как да отвърне. Идеите варират от съвместни офанзивни кибероперации и по-бързо приписване на хибридни атаки на Москва до внезапни учения под ръководството на НАТО, според европейски официални лица и дипломати, съобщава "Политико".

Руски дронове прелитаха над Полша и Румъния през последните седмици и месеци, докато мистериозни дронове предизвикаха хаос по летища и военни бази в цяла Европа. Други инциденти включват заглушаване на GPS, нарушения на въздушното и морско пространство, както и експлозия по ключова полска железопътна линия, превозваща военна помощ за Украйна.

„Като цяло Европа и алиансът трябва да се запитат колко дълго сме готови да търпим този вид хибридна война... [и] дали не трябва да обмислим да станем по-активни сами в тази област", заяви германският държавен секретар по отбраната Флориан Хан пред Welt TV миналата седмица.

Хибридните атаки не са нещо ново. През последните години Русия изпращаше убийци да ликвидират политически врагове в Обединеното кралство, беше обвинена, че взривява складове за оръжие в Централна Европа, опитваше да дестабилизира ЕС чрез финансиране на крайно десни партии, водеше война в социалните медии и се намесваше в избори в страни като Румъния и Молдова.

Но мащабът и честотата на сегашните атаки са безпрецедентни. „Глобсек", базиран в Прага аналитичен център, изчислява, че между януари и юли са извършени над 110 саботажни действия и опити за атаки в Европа, главно в Полша и Франция, от хора с връзки с Москва.

„Днешният свят предлага много по-отворено — дори бихме могли да кажем творческо — пространство за външна политика," заяви руският лидер Владимир Путин на конференцията „Валдай" през октомври, добавяйки: „Внимателно следим нарастващата милитаризация на Европа. Това само реторика ли е, или е време да реагираме?"

Русия може да вижда ЕС и НАТО като съперници или дори врагове — бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви миналия месец: „САЩ са нашият противник." Европа обаче не желае война с ядрена Русия и следователно трябва да намери начин да реагира така, че да възпре Москва, без да прекрачи червените линии на Кремъл, които могат да доведат до открита война.

Това не означава да се страхуваш, казва началникът на шведските въоръжени сили ген. Майкъл Клаесон. „Не можем да си позволим страх и тревожност от ескалация," заяви той. „Трябва да бъдем твърди."

Досега реакцията беше засилване на отбраната. След като руски бойни дронове бяха свалени над Полша, НАТО заяви, че ще увеличи отбраната от дронове и ПВО на източния си фланг — призив, подкрепен и от ЕС.

Дори това разярява Москва.

Европейците „трябва да се страхуват и треперят като тъпи животни в стадо, водено към клане," каза Медведев. „Трябва да се напикаят от страх, усещайки близкия си и мъчителен край."

Смяна на подхода

Честите руски провокации променят тона в европейските столици.

След като разположи 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура на Полша след саботажа на железопътна линия между Варшава и Киев, полският премиер Доналд Туск обвини Москва в „държавен тероризъм". След инцидента върховният дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че подобни заплахи представляват „крайна опасност" за блока и призова за „силен отговор".

Миналата седмица италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкритикува „инертността" на континента пред нарастващите хибридни атаки и представи 125-страничен план за ответни действия. В него предлага създаване на Европейски център за противодействие на хибридната война, 1 500-членна киберсила и военни специалисти по изкуствен интелект.

„Всеки трябва да преразгледа процедурите си за сигурност," добави полският външен министър Радослав Шикорски. „Русия очевидно ескалира своята хибридна война срещу гражданите на ЕС."

Думите да станат дела

Въпреки нарастващата риторика, въпросът какво всъщност означава по-силна реакция остава отворен.

Отчасти това се дължи на разликата между Москва и Брюксел — последният е ограничен от спазването на правилата, обяснява проф. Кевин Лимоние от парижкия аналитичен център GEODE.

„Това повдига етичен и философски въпрос: Могат ли държави, управлявани от върховенството на закона, да си позволят да използват същите инструменти... и същите стратегии като руснаците?" досега страни като Германия и Румъния засилват правилата, позволяващи на властите да свалят дронове над летища и военни обекти.

Междувременно националните служби за сигурност могат да действат в сива зона. Съюзници от Дания до Чехия вече позволяват офанзивни кибероперации. Обединеното кралство се съобщава, че е хакнало мрежите на ISIS през 2017 г., за да получи информация за ранна програма за дронове на групировката.

Съюзниците трябва да бъдат „по-проактивни в киберофанзивите," каза Браже, и да се фокусират върху „повишаване на осведомеността за ситуацията — обединяване и координиране на службите за сигурност и разузнаване."

На практика държавите биха могли да използват киберметоди срещу системи, критични за руските военни усилия — като икономическата зона Алабуга в Татарстан, където Москва произвежда дронове „Шахед", както и енергийни мощности или влакове, превозващи оръжие, казва политологът и експерт по хибридни заплахи Филип Брижка от Полската академия на науките. „Можем да атакуваме системата и да нарушим функционирането ѝ," казва той.

Европа също трябва да намери начин да реагира на широкомащабните руски кампании за дезинформация със свои усилия в самата Русия.

„Руското обществено мнение... е донякъде недостъпно," казва високопоставен военен служител. „Трябва да работим със съюзници, които имат детайлно разбиране на руското мислене — това означава, че трябва да се изгради сътрудничество и в сферата на информационната война." Все пак новите мерки „трябва да могат да бъдат правдоподобно отричани," добавя дипломат от ЕС.

Демонстрация на сила

НАТО, като отбранителна организация, е предпазлива към офанзивните операции. „Асиметричните отговори са важна част от разговора," казва дипломат от НАТО, но „няма да паднем до нивото на руските тактики."

Вместо това алиансът трябва да дава приоритет на демонстрации на сила, които показват единство и мощ, казва Оана Лунджеску, бивш говорител на НАТО и сътрудник на Royal United Services Institute в Лондон. На практика това означава бързо обявяване на виновника зад хибридна атака и провеждане на внезапни военни учения на границата с Русия, например в Литва или Естония.

Междувременно Центърът за върхови постижения за хибридни заплахи в Хелзинки, подкрепян от НАТО, който обединява експерти от съюзнически държави, „предоставя експертиза и обучение" и разработва „политики за противодействие," казва Маартен тен Волде, старши анализатор в организацията.

„Несъмнено трябва да се прави повече по отношение на хибридните заплахи," казва високопоставен дипломат от НАТО — включително по-бързо и колективно приписване на атаки и демонстриране чрез различни средства, че алиансът е внимателен и способен да пренасочва ресурси гъвкаво.