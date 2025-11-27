Ракетна атака затвори газово находище в Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добивът в иракското газово находище Хор Мор, едно от най-големите в полуавтономната област Иракски Кюрдистан, беше преустановен, след като ракетна атака порази газохранилище и причини мащабно спиране на тока, съобщи днес операторът "Дана Газ", цитиран от Ройтерс.

Атаката беше извършена късно снощи. При нея няма жертви. Засегнат е резервоар за съхранение на течности, който е част от новите съоръжения, частично финансирани от американското правителство и изградени от американска компания изпълнител, предаде БТА.

Екип от огнеборци е успял да изгаси пожара в рано тази сутрин, но прекъсването на газоснабдяването остави без електричество значителни части от северната иракска област.

Газовото находище Хор Мор осигурява газ за регионалното производство на електроенергия, уточнява Ройтерс.

Нападението е най-сериозното след поредица от нападения с дронове през юли, които засегнаха петролни находища и намалиха добива на петрол с около 150 000 барела на ден за същия месец.

Извършителят на нападението все още е неизвестен. Ракетната атака не е засегнала износа на петрол и производствените дейности в региона.

Атаките срещу нефтените находища в иракски Кюрдистан не са рядкост и често водят до спиране на снабдяването, като местните власти посочват като техни извършители подкрепяните от Иран групировки, които действат срещу интересите на САЩ в региона, отбелязва Ройтерс.

"Колко атаки трябва да има преди американското правителство да позволи на регионалното правителство на Кюрдистан да закупи кинетични системи за борба с дронове, за да можем да защитаваме въздушното си пространство и критична инфраструктура?", попита с възмущение Азиз Ахмад, заместник ръководител на кабинета на премиера на Иракски Кюрдистан Масрур Барзани.