Папа Лъв XIV кацна в Анкара (Снимки)

Самолетът, с който папа Лъв XIV отпътува от Рим на посещение в Турция, пристигна в Анкара. Светият отец кацна в турската столица с изключителна точност – в 12:30 ч. местно време (11:30 ч. българско), както беше предвидено в предварително обявената програма, предаде БТА.

На летището в Анкара главата на Римокатолическата църква беше посрещнат от министъра на културата и туризма Мехмет Нури Атасой с официална церемония. Папата се отправи към мавзолея Анъткабир, където са положени останките на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк.

В програмата следва посрещане с държавни почети в Президентството на Република Турция и среща с президента Реджеп Тайип Ердоган, който ще го приеме в библиотеката, която е част от президентския комплекс в „Бештепе". След това двамата ще дадат първата си съвместна пресконференция.

Програмата за първия ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция ще завърши със среща с граждани, представители на християнската общност и дипломатическия корпус. Около 18 ч. Светият отец ще отпътува към Истанбул.