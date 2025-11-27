Меркел: Управляващите да се противопоставят на крайнодясната "Алтернатива за Германия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова днес утвърдените политически партии в Германия да не се оставят да бъдат манипулирани от крайнодясната формация „Алтернатива за Германия" (AзГ), предаде БТА по информация на ДПА.

Центристките партии трябва да изяснят политиката си, за да се разграничат от AзГ, заяви Меркел пред обществената телевизия "Феникс" в необичайно напоследък участие в публичен дебат.

Меркел, която беше канцлер от 2005 до 2021 г., заяви, че не би могла да работи с партии, които се противопоставят на Европейския съюз, имат напълно различно отношение към Русия и не защитават либералната демокрация.

Тя отправи своите забележки както към към лявоцентристките социалдемократи (ГСДП), така и към консервативния блок, който някога ръководеше, съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), който действа само в Бавария.

"Търсенето на мнозинство с AзГ е изключено дори само поради начина, по който тя се самоопределя", заяви Меркел.

Предишният път, когато бившата канцлерка се изказа публично по политически въпроси, беше през януари, по време на парламентарната предизборна кампания, когато критикува консервативния лидер Фридрих Мерц за приемането на предложение за ограничаване на миграцията с подкрепата на AзГ.

Въпреки противоречията, Мерц впоследствие стана канцлер начело на коалиция между блока ХДС/ХСС и ГСДП.

Меркел даде ясно да се разбере, че няма да коментира всеки актуален въпрос, но заяви, че дебатът от януари относно AзГ е "уникален случай".

АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия и според последните проучвания на общественото мнение тя има ниво на подкрепа равно или дори по-голямо от блока ХДС/ХСС.