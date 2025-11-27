Лукашенко: Западът целенасочено се подготвя за война

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че западните политици целенасочено се подготвят за война и продължават да снабдяват Украйна с оръжия, предаде БТА по информация на държавната новинарска агенция на Беларус БЕЛТА.

По време на срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност той каза, че общите разходи на страните от НАТО за отбрана през 2025 г. ще достигнат около 1,6 трилиона долара. Германия възнамерява значително да увеличи военния си бюджет, а Полша през 2026 г. ще отдели близо 55 милиарда долара (около 5% от БВП) и ще стане лидер по този показател в НАТО.

„Всичко това, съчетано с агресивна риторика, показва, че западните политици се подготвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война, а те", каза Лукашенко, обръщайки се към руския президент Владимир Путин.

Западните страни продължават да снабдяват Украйна с оръжия, отбеляза той и допълни: „Къде се намира това оръжие днес, е ясно за всички - разпространява се из целия свят".