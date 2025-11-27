ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 5% по-евтин ток за бизнеса утре в сравнение с дн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21797778 www.24chasa.bg

Лукашенко: Западът целенасочено се подготвя за война

1736
Александър Лукашенко Снимка: Туитър

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че западните политици целенасочено се подготвят за война и продължават да снабдяват Украйна с оръжия, предаде БТА по информация на държавната новинарска агенция на Беларус БЕЛТА.

По време на срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност той каза, че общите разходи на страните от НАТО за отбрана през 2025 г. ще достигнат около 1,6 трилиона долара. Германия възнамерява значително да увеличи военния си бюджет, а Полша през 2026 г. ще отдели близо 55 милиарда долара (около 5% от БВП) и ще стане лидер по този показател в НАТО.

„Всичко това, съчетано с агресивна риторика, показва, че западните политици се подготвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война, а те", каза Лукашенко, обръщайки се към руския президент Владимир Путин.

Западните страни продължават да снабдяват Украйна с оръжия, отбеляза той и допълни: „Къде се намира това оръжие днес, е ясно за всички - разпространява се из целия свят".

Александър Лукашенко Снимка: Туитър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.