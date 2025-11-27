Анкара: Да се прекрати огънят между Русия и Украйна, преди да се обсъди разполагането на сили за сигурност

Турското министерство на отбраната заяви днес, че първо трябва да се постигне прекратяване на огъня между Украйна и Русия, преди да могат да се проведат каквито и да било дискусии относно евентуалното разполагане на войски в рамките на потенциални сили за сигурност, предаде БТА по информация Ройтерс.

Във вторник френският президент Еманюел Макрон заяви, че силите ще се състоят от френски, британски и турски войници. Анкара, която поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев по време на войната, заяви, че е отворена за обсъждане на подобно разполагане, но само ако бъдат определени условията за него.

"Първо, трябва да се установи прекратяване на огъня между Русия и Украйна. След това трябва да се установи рамка на мисията с ясен мандат и да се определи степента, в която всяка страна ще допринесе", заяви говорител на министерството на медиен брифинг, попитан за коментарите на Макрон.