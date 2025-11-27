Сърбия и Унгария се готвят заедно да изградят петролопровод

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто заяви в интервю пред сръбската национална телевизия РТС, че е важно Сърбия и Унгария да си сътрудничат, когато става въпрос за енергийната ситуация, и че е необходимо да се ускори изграждането на петролопровод между двете страни, предаде БТА.

Сиярто заяви, че унгарската компания МОЛ ще увеличи допълнително доставките на петролни деривати за Сърбия и обяви, че ако МОЛ има интерес да преговаря за закупуването на руския мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС, то тя със сигурност ще го направи.

"Друг е въпросът е дали собствениците (руската страна) на НИС искат да направят подобно нещо. Ние като държава нямаме никаква роля в това", каза Сиярто.

"Унгарската компания МОЛ може да купи дял в сръбската петролна компания НИС и разговорите за тази възможност продължават", съобщи Гергели Гуляш, началник на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан, предаде агенция Ройтерс.

"В интерес на НИС е руската собственост в компанията да приключи. Един от вариантите е МОЛ да поеме по-голяма роля", каза Гуляш.

Той заяви на брифинг в Будапеща, че "може да има възможност за нормална сделка" и че "Унгария е готова да обмисли помощ със сделката, ако е необходимо".

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди седмица, че е готова да продаде своя дял. Преди дни сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС, като посочи, че знае за трима кандидат купувачи, но без да ги назовава.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които встъпиха в сила на 9 октомври, след като 8 пъти бяха отлагани.

От 25 ноември рафинерията в Панчево в близост до Белград работи на т.нар. "тих режим" преди съоръжението окончателно да спре, ако до часове НИС не получи лиценз за дейността си.

Снощи сръбският президент Александър Вучич отново призова американското правителство да предостави лиценз на НИС.

"Настоящият пример със Сърбия показва много ясно колко е опасно и колко безпомощен можеш да бъдеш, ако зависиш от един газопровод. Това е много тревожно и за Унгария, защото Брюксел иска да окаже натиск върху нас, унгарците, за да ни постави в подобна ситуация на тази, в която вие, сърбите, се намирате сега", каза днес унгарският външен министър Петер Сиярто пред РТС.

В интервюто той обяви, че сътрудничество в областта на енергетиката между Унгария и Сърбия е от стратегически характер.

"Няма енергийна сигурност в Унгария без Сърбия и няма енергийна сигурност в Сърбия без Унгария!", допълни Сиярто и призова двете страни "да изведем енергийното си сътрудничество на още по-високо равнище".