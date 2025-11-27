Български и италиански музиканти сгорещиха ефира на РАИ с 80-минутно шоу с кавал и гъдулка (Снимки)

Дияна Василева, Борислав Гълъбов, Кирил Бележков и ансамбъл „Нубрас" участваха в Рим в предаване по националното радио

Невероятен концерт на живо с български ритми и музика изпълни ефира на националното италианско радио Раи Тре на 26 ноември вечерта. В 80-минутната програма „Стаята на музиката" по радиото на РАИ, което е специализирано в музика и културни теми, звуча уникален спектакъл на десет музиканти от България, Италия, Испания и Румъния. Феерията от изпълненията им с кавал, гъдулка, гайда, саксофон, ударни инструменти, цигулки и контрабас, към които се прибавиха и два невероятни женски гласа, нажежи атмосферата в звукозаписната зала на италианското радио. Музиката и ритмите се редуваха с интервюта в ефир с музикантите от събралата се за този проект международна група.

Двамата наши виртуози на гъдулката и кавала Борислав Гълъбов и Кирил Бележков и вибриращият глас на народната певица Дияна Василева огласиха студиото заедно с ансамбъл „Нубрас". В него има петима италианци, една испанска и една румънка от ромски произход.

Изпълненията на живо на групата, която се събра за радиоспектакъла по националното радио, станаха възможни благодарение на Българския културен институт в Рим и неговия директор Илия Лозанов. Неговата подкрепа за гостуването на нашите музиканти в Италия даде възможност да се реализира не само радио концерта в Рим, а и участието им на 27 ноември във Флоренция в музикалния фестивал H/Earthbeat.

Кулминацията ще бъде на 29 ноември, когато българи и италианци ще вдигнат градусите в римската зала „Биавати" със съвместния си концерт. Той обещава да бъде като истинска феерия от български, балкански и италиански ритми. Нотите на нашия фолклор ще се преплетат с тези на народния танц пицика от област Пулия, но също и с джаз звуците на саксофона на Джорджо Гадоти, който свири и на гайда. Публиката ще се наслади на изпълненията на българите и на тези на цигуларките Джулия Анита Бари и Карла Мулас, на неаполитанския акордеонист Нино Конте, на контрабасиста Игор Легари, на перкусиониста Джовани ло Кашо, на певицата Роксана Ене.

Но зад тази експлозия от ритъм и култури стои една по-дълга история. Италианският ансамбъл „Нубрас" печели през 2023 г. престижния грант Culture Moves Europe, благодарение на който групата записва своя първи албум Bulgarian Routes именно в България. Там музикантите работят с тримата изключителни творци Борислав Гълъбов, Дияна Василева и Кирил Бележков.

Първите срещи между „Нубрас" и българските виртуози не се случват в студио, а насред Стара планина. През лятото на 2022 г. Джулия и Джорджо пристигат в Чипровци, домът на Balkans Summer Music Seminar. Сред народните хора и музиката на гъдулки срещат Борислав и Кирил. С тях и с останалите участници посещават и Националния фолклорен фестивал в Копривщица. Именно тогава се ражда идеята за общ проект, или музика, която да вплете Балканите, Италия, джаза и древните традиции в един нов звук. Днес „Нубрас" вече е ярко име на италианската сцена, носител на наградата Ethnos Generazioni 2025, и изнася концерти на най-значимите сцени в страната.

Ето кои са и главните герои в сегашното музикално приключение в Италия:

Дияна Василева -нейният глас е земя и небе едновременно. Певица от световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове", тя носи в себе си неподправената сила на българската народна традиция. В изпълненията ѝ има загадъчност, пищност и онази дълбока вибрация, която кара слушателя да настръхне.

Борислав Гълъбов е гъдулар, свирил с Националното радио и с „Филип Кутев". Звукът му е магичен -понякога кротък, понякога буен като хоро. Неговата гъдулка сякаш разговаря със стотици години традиция.

Кирил Бележков е виртуоз на кавала, чийто тон носи необятността на българските полета. Има способността да превръща всяко изпълнение в разказ -понякога шеговит, понякога драматичен, но винаги истински.

Роксана Ене е родена в Румъния, но израснала в Рим. Тя е артист с огромен диапазон -певица, диригент, актриса, музикален педагог. Гласът ѝ разказва истории от три култури.

Карла Мулас Гонсалес е испанска цигуларка , която преминава смело през фламенко, латино джаз, балкански ритми и музика за кино. Нейната цигулка е като огън -бърза, остра, страстна.

Джулия Анита Бари е цигуларка, родена във Венеция. Тя е хуманитарна активистка и основателка на „Оркестъра на берачите". В музиката ѝ се усеща дълбокото ѝ познаване на света и културите. Всеки звук от нейния инструмент е пропит с човечност.

Джорджо Гадоти е полиглот в музиката. Свири на саксофон, гайда, китара, акордеон. Пътувал е по три континента в търсене на нови музикални езици -той е сърцето на „Нубрас". В неговия саксофон джазът среща Балканите, а Куба -Индия.

Нино Конте е млад, но вече утвърден акордеонист от Неапол. Носи в звука си жизнеността на улиците на своя град и темперамента на южната традиция. Работил е с едни от най-ярките имена на италианската етносцена.

Игор Легари е контрабасист с корени в Пулия. Творчеството му е смесица от джаз, афробийт, протестни песни и средиземноморска мелодика. Неговият контрабас поставя здрава, пулсираща основа под целия ансамбъл.

Джовани Ло Кашо е перкусионист, чиято кариера преминава през театъра, киното, световните сцени и сътрудничеството с легендарни артисти. Ударните му инструменти създават ритъм, който те води -понякога спокойно, понякога неудържимо.

СНИМКИ И ВИДЕО Виолина Христова

1,2,3,4 В студиото на радио РАИ по време на „Стаята на музиката"