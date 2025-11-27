Ердоган посрещна папа Лъв XIV в президентския дворец в Анкара (снимки)

Турският президент Реджеп Ердоган посрещна папа Лъв XIV в президентския дворец в Анкара, предаде БТА. Делегацията на главата на Римокатолическата църква беше предвождана от конна военна част, а по време на официалната церемония, на която прозвучаха химните на Ватикана и Турция, бяха изстреляни топовни салюти. Папата поздрави на турски почетния строй с думите „Мерхаба, аскер!" (Здравейте, войници! – бел. ред.).

Срещата между двамата държавни глави започна, след като папа Лъв XIV поднесе венец пред мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Ердоган ще разговаря със Светия отец в президентската библиотека, която към настоящия момент е една от най-големите в света.

Папа Лъв XIV кацна в Анкара днес на обяд. На летището той беше посрещнат от министъра на културата и туризма Мехмет Нури Атасой, който го придружи и при посещението на Мавзолея на Ататюрк.