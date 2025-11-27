Французинът Люка Филип е новият председател на Интерпол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) избра днес френския полицейски служител Люка Филип за свой председател, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Филип бе избран за четиригодишен мандат на заседание на Общото събрание на Интерпол в Маракеш, Мароко.

На заседанието се събраха 886 участници от 179 държави, членуващи в Интерпол, и 34 международни организации, които обсъждат въпроси като киберпрестъпността, онлайн измамите, организираната престъпност и защитата на данни, съобщиха организаторите.

Организацията, създадена през 1923 г. с цел да улесни сътрудничеството между полицейските служби на страните членки, избира на всеки четири години председател, чиято роля е предимно церемониална, посочва Франс прес.

Петдесет и три годишният Филип е главен инспектор на френската полиция и настоящ съветник по европейски и международни въпроси към генералния директор на националната полиция на Франция.

Заемащият длъжността председател на Интерпол председателства годишните заседания на Общото събрание - върховният ръководен орган на организацията, който определя общата политика, методите на работа и финансовите насоки, отбелязва АФП.