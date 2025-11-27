ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция, Кипър и България внасят общо предложение за придобиване на дронове по програмата SAFE

1776
Гърция, Кипър и България внасят общо предложение за придобиване на дронове по програмата SAFE.

Гърция, Кипър и България ще внесат съвместно предложение за придобиване на дронове и на системи за борба с безпилотни летателни апарати по инструмента на ЕС SAFE ("Мерки за сигурността на Европа"), съобщава гръцкият вестник „Катимерини", като се позовава на собствени източници.

Според изданието Гърция и Кипър се интересуват от доставка и разработване на дронове от клас 1 (малки безпилотни апарати), произведени по натовски стандарти, предаде БТА.

Освен това според информацията България и Кипър се интересуват от противодронните системи „Кентавър" и „Хиперион", които са разработени от Гърция и предстои да влязат в масово производство за нуждите на гръцките военноморски и сухопътни сили.

Системата „Кентавър" вече беше тествана успешно в борбата с дронове на йеменските бунтовници хуси в Червено море.

Както съобщи вчера „Катимерини", вече е съставен списъкът на военните системи и боеприпаси, които Гърция ще внесе за финансиране по инструмента SAFE. Срокът за това изтича на 30 ноември, а Гърция се надява, че ще успее да получи по него нисколихвени кредити за въоръжение в размер на до 788 милиона евро.

Гърция, Кипър и България внасят общо предложение за придобиване на дронове по програмата SAFE.

