София 
Италианците ще се пенсионират най-рано на 70 години

3240
Италия СНИМКА: Pixabay

Италия е сред няколкото страни, в които пенсионната възраст се очаква постепенно да се повиши до 70 или повече години, съобщи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в доклада си „Пенсиите 2025 - обзор", съобщи италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

Пенсионната възраст в Италия в момента е 67 години, като има механизъм за повишаване въз основа на нарастващата продължителност на живота.

"Нормалната възраст за пенсиониране ще се увеличи в над половината страни от ОИСР, като варира от 62 години в Колумбия (за мъжете), в Люксембург и Словения до 70 или повече години в Дания, Естония, Италия, Нидерландия и Швеция", се казва в доклада.

В него се посочва, че Италия е сред страните от ОИСР, където се очаква населението в трудоспособна възраст, между 20 и 64 години, да намалее с над 30% през следващите 40 години. Други страни, които ще се изправят пред подобно предизвикателство, са Естония, Гърция, Япония, Корея, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Испания.

