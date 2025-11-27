Най-малко 140 са загиналите при наводненията в Индонезия и Тайланд (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общият брой на хората, загинали при наводненията в Индонезия и Тайланд, надхвърли 140.

Жертвите на индонезийския остров Суматра по последни данни са 61, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

В южната част на съседен Тайланд е потвърдена смъртта на над 80 души, съобщи Асошиейтед прес.

Наводненията и свлачищата на Суматра са били предизвикани от внезапни придошли води. Те са причинили разрушения в редица населени места. Спасителните екипи продължават издирвателните операции в труднодостъпни райони.

Обстановката е още по-тежка в съседен Тайланд, където обаче нивото на водата започна вече постепенно да спада. По данни на Департамента за превенция и смекчаване на последиците от бедствията са били засегнати повече от 1 милион домакинства и над 3 милиона души в общо 12 южни провинции, информира БТА.

Правителственият говорител Сирипонг Ангкасакулкиат заяви, че само в провинция Сонгкла броят на загиналите е скочил от 6 на 55 души, което повиши общия брой на жертвите в седемте най-засегнати провинции до най-малко 82.

Властите все пак очакват реките в наводнените райони да се приберат в коритата си до края на деня.