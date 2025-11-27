Япония опроверга "Уолстрийт джърнъл": Тръмп не ни е съветвал за Китай

Япония опроверга днес информация на американския вестник "Уолстрийт джърнъл", според която президентът на САЩ Доналд Тръмп е посъветвал новата японската министър-председателка националистка Санае Такаичи да не провокира Китай по въпроса за суверенитета на Тайван, предаде Франс прес.

Отношенията между двете най-големи икономики в Азия се обтегнаха, след като ръководителката на японското правителство каза пред парламента, че хипотетична атака на Китай срещу Тайван, която заплашва Япония, може да оправдае военен отговор.

Според китайското министерство на външните работи, по време на телефонен разговор с Тръмп в понеделник, китайският лидер Си Цзинпин е наблегнал на тази деликатна тема, заявявайки, че връщането на Тайван в лоното на Китай е основна цел във визията на Пекин за световния ред.

"Уолстрийт джърнъл" написа днес, че малко след този разговор Доналд Тръмп се е обадил на Такаичи и я е посъветвал да не провокира Пекин по въпроса за суверенитета на острова, който Китай счита за част от своята територия. Вестникът цитира, без да ги назовава, японски и американски официални представители, запознати с разговорите.

Говорителят на японското правителство Минору Кихара опроверга тази информация, съобщи БТА.

"Статията съдържа пасаж, в който се казва, че по въпроса за суверенитета на Тайван (Доналд Тръмп) я е посъветвал да не провокира китайското правителство. Няма нищо подобно", увери той по време на пресконференция, без да дава повече подробности.

По-рано, в коментар за разговора, японската министър-председателка подчерта, че тя и Доналд Тръмп са обсъдили разговора му със Си Цзинпин, както и отношенията между двете съюзнически държави.

"Президентът Тръмп каза, че сме много близки приятели и ми предложи да му се обаждам по всяко време", заяви тя.

Според "Уолстрийт джърнъл" "американският президент не е искал напрежението около Тайван да компрометира постигнатото миналия месец със Си Цзинпин разведряване, което включва обещание от страна на Китай да закупува повече американски селскостопански продукти, за да подкрепи американските фермери, които са силно засегнати от търговската война", започната от американския лидер.