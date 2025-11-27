19 филипинци са спасени при пожара в жилищен комплекс в Хонконг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипинското Министерство за работниците мигранти (МРМ) и Агенцията за благосъстояние на работниците в чужбина потвърдиха днес, че 19 филипинци са спасени от пожара, който засегна жилищна сграда Хонконг, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Ръководителят на агенцията Патриша Ивон Каунан каза в пресконференция, че филипинското правителство е на разположение, за да помогне на засегнатите филипински работници в чужбина.

„Филипинците са спасени и сме в тясно сътрудничество с тях. На много от работниците са им изгорели паспортите и трудовите договори и това ще бъде решено незабавно от Генералното консулство на Филипините (в Хонконг) и нашата служба за работници мигранти", каза тя, добавяйки, че са предоставени стоки и пакети с помощи от първа необходимост.

Каунан добави, че сред спасените е и жената, която стана известна в социалните мрежи, докато търсеше помощ. Тя е била спасена заедно с тримесечното си дете и работодателя си, добавяйки, че в момента те са в болница.

Тя каза, че когато е избухнал пожарът, МРМ заедно с Министерството на външните работи и консулството в Хонконг, са помогнали на жената, като служителят по социалните въпроси Марилу Сумалиног е ръководил акцията на място.

„Ние работим в тясно сътрудничество с консулството, местните власти и филипинските общности", каза тя, цитирана от БТА.

Каунан добави, че екипът на филипинското правителство обикаля осигурените от местната власт убежища за пострадалите, за да провери дали са засегнати още филипинци.

Пожарът в големия комплекс от обществени жилища е избухнал около 14:51 ч. местно време вчера.

Властите съобщиха, че комплексът, построен през 1983 г., се състои от осем кули, всяка с височина 31 етажа, като седем първоначално са били засегнати от пожара.

Според преброяване на населението от 2021 г. в комплекса има 1984 апартамента с около 4600 жители.

Не е ясно обаче колко хора всъщност са били в комплекса, когато е избухнал пожарът, тъй като много от тях е трябвало да са на работа.

Местните новинарски агенции съобщават, че властите в Хонконг продължават да проверяват статута на повече от 200 души, обявени за изчезнали.